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11:39   6 Мая 2020
Политика

Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС

Литва призывает к санкциям против России и Белоруссии из-за строительства АЭС

Литовский сейм поддержал призыв к ЕС о введении санкций в отношении России и Белоруссии из-за строительства АЭС.

По мнению инициаторов этого запроса, Островецкая АЭС представляет угрозу для всего Европейского союза. Депутаты требуют от правительства страны введения санкций со стороны государств ЕС против "Росатома" и других компаний, которые занимаются реализацией проекта по строительству электростанции.

Как отмечается в материале ТАСС, Литва считает строящуюся АЭС небезопасной из-за того, что при строительстве якобы не учитываются международные требования в сфере ядерной энергетики.

Литва числится в списке стран, в которых США планируют строить военные объекты. Вашингтон готов выделить 49 млн долларов на их проектирование в Эстонии, Литве и Латвии.

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Автор: Ирина Большунова
#аэс #белоруссия #литва

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