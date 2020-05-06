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 Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

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11:34   6 Мая 2020
Экономика

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Российский бюджет из-за пандемии коронавируса получит примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, поэтому дефицит составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Говоря о влиянии ситуации с COVID-19 на основные показатели, министр отметил, что спад экономики в 2020 году в базовом сценарии прогнозируется на уровне 5% ВВП. Несмотря на это, расходная часть будет только увеличиваться — это касается и текущих социальных обязательств, и реализации антикризисных мероприятий. Дополнительное финансирование будет обеспечено в том числе за счет доходов от приобретения контрольного пакета акций Сбербанка у Банка России.

Допускать значительного неисполнения бюджета по итогам 2020 года нельзя, хотя нынешний форс-мажор, безусловно, негативно отражается на ходе контрактации и освоения бюджетных ресурсов, отметил Силуанов в интервью газете "Ведомости".

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев ранее выразил мнение, что снижение экономических показателей в РФ и мире придется на второй квартал, а умеренное восстановление начнется в третьем квартале.

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Автор: Юлия Яковлева
#экономика россии #силуанов #минфин рф #бюджет россии #коронавирус #COVID-19

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