Шаповалов объяснил, почему восстановление Сирии — нехорошая новость для Израиля

Продолжающиеся ракетные удары ВВС Израиля по территории Сирии в реальности призваны, несмотря на благовидные оправдания Тель-Авива, лишь не допустить окончательного восстановления страны и возвращения полного контроля над ее территорией Дамаску.

Подобным образом в интервью «Федеральному агентству новостей» прокомментировал недавний ракетный удар израильтян по целям на территории сирийской провинции Алеппо политолог Владимир Шаповалов. При этом эксперт указал на то, что еще 3 мая израильские военные отметились ударами по авиабазе ВВС Сирии «Аш-Шайрат», а перед этим атаковали сирийские объекты в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс и Дамаск.

«Сами же по себе более частые удары объясняются тем, что в Сирии сейчас в полной степени восстанавливается власть правительства над территориями страны – осталось лишь несколько анклавов, неподконтрольных официальному Дамаску. И это — нехорошая новость для Израиля, поскольку Тель-Авив уже на протяжении десятков лет оккупирует Голанские высоты», — пояснил Шаповалов причину стремления израильского командования к продолжению дестабилизации ситуации в Сирии и ослабления сирийских позиций в регионе.

Эксперт также указал на то, что Израиль выражает серьезные опасения по поводу не только начала сирийской кампании по возвращению оккупированных израильской армией территорий, но и усиления Дамаска в регионе. Последнее обстоятельство грозит усилением военного давления на Тель-Авив и со стороны других государств:

«Мы видим, что для Израиля это было интересно не только в отношении Сирии, но и соседнего Ливана».

Ранее сирийские террористы совершили атаку на населенный пункт в провинции Идлиб.