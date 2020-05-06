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11:11   6 Мая 2020
Наука

Ученые из Сингапура представили новый прогноз окончания пандемии COVID-19

Ученые из Сингапура представили новый прогноз окончания пандемии COVID-19

Вспышка пандемии коронавируса в РФ подойдет к концу примерно 24 августа. Обновленные данные представили сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна.

Исследователи прогнозировали, что распространение болезни на территории России остановится к 17 августа. Однако последние опубликованные материалы указывают, что дата переносится на неделю, до 24 августа. Прогноз может меняться и в дальнейшем в любую сторону, объяснили ученые. Это зависит от многих причин, в частности, от того, какие меры будет принимать правительство.

Страны, где преждевременно отменяются ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, рискуют вновь столкнуться с увеличением числа заболевших, заметили исследователи из Сингапура. Их прогноз базируется на данных 131 государства. Для получения более точных данных используется математическая модель распространения COVID-19, а также приводится динамика по выздоровевшим, инфицированным и больным.

Более 600 пациентов вылечились в клиниках Подмосковья, сообщает телеканал "360". За последние сутки медики выписали 32 пациента, у которых более не наблюдается коронавирусная инфекция.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #прогноз #коронавирус

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