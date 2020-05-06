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10:56   6 Мая 2020
Общество

Врач из Испании объяснил, почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

Врач из Испании объяснил, почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

Мужчины с коронавирусной инфекцией практически во всех странах умирают чаще, чем женщины. Испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Диего Редолар считает, что это происходит из-за курения.

Случаев выявления коронавируса среди мужчин и женщин зарегистрировано примерно одинаковое количество, отметил эксперт. При этом летальный исход медики наблюдают у мужчин приблизительно в два с половиной раза чаще, чем у женщин, передает слова нейробиолога РИА Новости. Этот показатель не имеет привязки к возрасту, отметил Редолар.

Причины более высокой летальности испанский врач связывает с курением, поскольку оно провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. В Испании у мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями коронавирусную инфекцию выявляют чаще, чем у женщин. Согласно проведенным исследованиям, курение облегчает проникновение COVID-19 в клетки легких.

Курильщиков в группу людей с высокой уязвимостью перед коронавирусом отнес и знаменитый российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он также отметил, что, помимо любителей табака, в зоне риска находятся люди с ожирением и хроническими заболеваниями легких и почек.

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Автор: Ирина Большунова
#испания #врач #курение #коронавирус

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