Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач из Испании объяснил, почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

Врач из Испании объяснил, почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

 Оперштаб: за сутки в России выписали 1462 пациента с выявленным коронавирусом

Оперштаб: за сутки в России выписали 1462 пациента с выявленным коронавирусом
Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

 Новая АЭС в Белоруссии получила первую партию ядерного топлива

Новая АЭС в Белоруссии получила первую партию ядерного топлива
НРС Южной Кореи связала отсутствие Ким Чен Ына с пандемией COVID-19

НРС Южной Кореи связала отсутствие Ким Чен Ына с пандемией COVID-19

 Посол США: Франция и Великобритания могут стать участниками переговоров о ДСНВ

Посол США: Франция и Великобритания могут стать участниками переговоров о ДСНВ
Врач из Испании объяснил, почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

Врач из Испании объяснил, почему мужчины с COVID-19 умирают чаще женщин

 Оперштаб: за сутки в России выписали 1462 пациента с выявленным коронавирусом

Оперштаб: за сутки в России выписали 1462 пациента с выявленным коронавирусом
Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

 Новая АЭС в Белоруссии получила первую партию ядерного топлива

Новая АЭС в Белоруссии получила первую партию ядерного топлива
НРС Южной Кореи связала отсутствие Ким Чен Ына с пандемией COVID-19

НРС Южной Кореи связала отсутствие Ким Чен Ына с пандемией COVID-19

 Посол США: Франция и Великобритания могут стать участниками переговоров о ДСНВ

Посол США: Франция и Великобритания могут стать участниками переговоров о ДСНВ
10:46   6 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 10 559 новых выявленных случаев коронавируса в РФ

Оперштаб сообщил о 10 559 новых выявленных случаев коронавируса в РФ

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что на территории Российской Федерации было выявлено за последние сутки 10 559 случаев коронавируса у пациентов.

Почти половина больных не имела типичных признаков проявления болезни. Также за сутки в РФ было зафиксировано 86 летальных исходов. При этом полностью излечились от болезни 1462 человека.

Добавим, всего в России за весь период пандемии коронавируса было выявлено 165 929 больных в 85 регионах страны. Умерли 1537 пациента. Полностью излечились от COVID-19 21 327 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#болезнь #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...