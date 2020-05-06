Оперштаб сообщил о 10 559 новых выявленных случаев коронавируса в РФ

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что на территории Российской Федерации было выявлено за последние сутки 10 559 случаев коронавируса у пациентов.

Почти половина больных не имела типичных признаков проявления болезни. Также за сутки в РФ было зафиксировано 86 летальных исходов. При этом полностью излечились от болезни 1462 человека.

Добавим, всего в России за весь период пандемии коронавируса было выявлено 165 929 больных в 85 регионах страны. Умерли 1537 пациента. Полностью излечились от COVID-19 21 327 человек.