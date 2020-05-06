Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в РФ

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по вопросам постепенного снятия ограничений в стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На совещании будут заслушаны рекомендации по основным этапам снятия ограничений, введенных в России из-за угрозы коронавируса. Песков уточнил, что постепенное снятие ограничений начнут реализовывать с 12 мая.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции для сохранения здоровья граждан. Путин говорил, что период нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно.