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10:45   6 Мая 2020
Политика

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в РФ

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в РФ

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по вопросам постепенного снятия ограничений в стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На совещании будут заслушаны рекомендации по основным этапам снятия ограничений, введенных в России из-за угрозы коронавируса. Песков уточнил, что постепенное снятие ограничений начнут реализовывать с 12 мая.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции  пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции для сохранения здоровья граждан. Путин говорил, что период нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно.

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Автор: Василий Пименов
#путин #совещание #коронавирус

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