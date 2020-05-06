Политолог Корнилов: России нужна стабильная Украина, но без воинственной риторики

Российская Федерация заинтересована в стабильности Украины, но лишь при условии, что Киев откажется от агрессивной антироссийской позиции.

Такое мнение в эфире украинского телеканала КРТ высказал политолог Владимир Корнилов.

При этом эксперт подчеркнул, что Москва окончательно закрыла вопрос принадлежности Крымского полуострова и не намерена возвращаться к нему, пока Россия существует как государство.

«Если же мы говорим о том, что осталось от Украины после всех этих майданов, устроенных известно кем в Киеве, то Россия заинтересована в наличии сильной, нормальной, стабильной, целостной Украины, если она откажется от антироссийской, русофобской риторики и политики, откажется от агрессивного национализма и вернется к мирному сосуществованию», — заявил Корнилов.

Также он отметил, что речь в данном случает идет не о возвращении к былым союзническим отношениям, а о налаживании хотя бы нейтралитета.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил тактические и стратегические задачи Киева, направленные на «возвращение» Крыма. По его словам, для этого необходимо сохранять тему полуострова в «стратегической повестке дня», обеспечивать эффективность санкционного режима против российской республики и искать новые международные инструменты давления на РФ.