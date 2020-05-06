Пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с этим расходы вынуждают российские власти перенаправлять средства с еще не начатых инфраструктурных проектов, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Это касается заморозки целого ряда строек: в частности, на более поздний срок перенесено строительство здания Верховного суда в Санкт-Петербурге. Экономить на проекте железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург не будут, так как в текущем году планировалась только подготовка документации, а это небольшие траты. Что касается автодороги Москва — Казань, решено на концессионной основе строить участок до Владимира и обход главного города Татарстана.

В целом в бюджете удалось высвободить уже около 250 млрд руб. Это первое перераспределение, сейчас готовится следующая часть на еще большую сумму, цитирует Силуанова газета "Ведомости".

Председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее выразил уверенность, что правительство поможет регионам справиться с экономическими последствиями борьбы с коронавирусом.