НРС Южной Кореи связала отсутствие Ким Чен Ына с пандемией COVID-19

Отсутствие председателя КНДР на публичных мероприятиях может быть связано с угрозой распространения коронавируса, заявил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи (НРС).

Представитель разведки подтвердил, что 2020 год отличается минимальным числом появлений Ким Чен Ына на публике, однако корейское правительство, несмотря на это, продолжает работать в штатном режиме, пишет ТАСС.

НРС также опровергла информационные вбросы о том, что Ким Чен Ын якобы перенес операцию на сердце в связи с ухудшением состояния здоровья.

Президент РФ Владимир Путин ранее наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне за существенный вклад в увековечение памяти о погибших советских воинах в ходе освобождения Кореи.