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9:55   6 Мая 2020
Общество

Профессор Альштейн допустил возможность передачи COVID-19 в домашних условиях

Профессор Альштейн допустил возможность передачи COVID-19 в домашних условиях

Возможность заболеть коронавирусом и в домашних условиях допустил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Он считает, что вирус может передаться человеку через еду или воду, сообщает "Пятый канал". При таком развитии событий заболевание поведет себя как кишечная инфекция, отметил профессор. Чтобы избежать неприятных последствий, специалист посоветовал тщательно мыть фрукты и овощи, а также пить только кипяченую воду.

Вероятность подхватить коронавирусную инфекцию нового типа таким образом крайне мала, подчеркнул вирусолог.

Уже более 20 тысяч граждан страны успешно излечились от COVID-19. В большинстве регионов сейчас действует режим самоизоляции. Многие эксперты, в числе которых представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), высоко оценили меры Правительства РФ по противодействию распространению коронавируса. Граждан также призывают не доверять сомнительным источникам данных и пользоваться официальной информацией. Достоверные сведения публикуются на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#коронавирус

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