Сообщения об искусственном создании коронавируса Генпрокуратура РФ признала фейком

Генеральная прокуратура России признала фейками распространяющиеся на просторах интернета сообщения об искусственном создании коронавируса.

Так, в социальной сети "Одноклассники" и на портале YouTube обнаружили видеоролики с сюжетами о том, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием. Как поясняет ведомство, Всемирная организация здравоохранения, Правительство РФ или другие официальные органы власти страны не подтвердили информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. Поэтому Генпрокуратура потребует ограничить доступ к сайтам, где появилась эта информация.