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9:51   6 Мая 2020
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Сообщения об искусственном создании коронавируса Генпрокуратура РФ признала фейком

Сообщения об искусственном создании коронавируса Генпрокуратура РФ признала фейком

Генеральная прокуратура России признала фейками распространяющиеся на просторах интернета сообщения об искусственном создании коронавируса.

Так, в социальной сети "Одноклассники" и на портале YouTube обнаружили видеоролики с сюжетами о том, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием. Как поясняет ведомство, Всемирная организация здравоохранения, Правительство РФ или другие официальные органы власти страны не подтвердили информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции. Поэтому Генпрокуратура потребует ограничить доступ к сайтам, где появилась эта информация.

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Автор: Яна Либерман
#россия #прокуратура #фейк #коронавирус

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