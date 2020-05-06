Страны "ядерной пятерки" могут обсудить включение Великобритании и Франции в переговоры о ДСНВ-III. Об этом рассказал средствам массовой информации посол США в России.

Двусторонний договор между Россией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Подписи поставили президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев.

ДСНВ-III заменил договор о СНВ, подписанный главами государств в 1991 году, а также Договор СНП, вступивший в силу в 2002 году.