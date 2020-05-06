Дробович заявил, что Украина шесть лет защищает страну от "захватчиков"

Украина защищает свою территорию от "захватчика" шесть лет, заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Он считает, что Украина якобы ведет борьбу со "страной-агрессором" и сравнил ее с противостоянием нацистской Германии, пишет Федеральное агентство новостей. По его словам, Россия якобы причастна к развязке гражданской войны на Украине после государственного переворота и несет угрозу всей Европе.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Верховная рада разрабатывает концепцию по возвращению Крыма в состав Украины.