Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам во время пандемии

Россия в отличие от некоторых стран не стала запускать эмиссию и выдавать деньги населению во время пандемии. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские власти не станут раздавать деньги населению поскольку в стране нет резервной валюты.

По словам главы ведомства, что Россия могла бы потратить триллионы рублей на раздачу гражданам, если бы печатались резервные валюты, пишут "Ведомости".

Силуанов считает, что сейчас нет задачи соревноваться в том, кто больше потратит в кризис. В сложившихся условиях помощь нужна тем, кому она необходима в первую очередь. Речь идет о бизнесе, о сохранении работников и об оплате расходов на продукты, жилье и кредиты.

Глава Минфина напомнил, что малым предприятиям, пострадавшим от эпидемии, сейчас предоставляют отсрочки по налогам и арендным платежам, а также они могут оформить беспроцентные кредиты на зарплату своим сотрудникам.