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9:17   6 Мая 2020
Общество

"Интерфакс" сообщил о возможном переносе ЕГЭ из-за коронавируса

"Интерфакс" сообщил о возможном переносе ЕГЭ из-за коронавируса

Власти России могут принять решение о переносе единого государственного экзамена на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

Представители Правительства Российской Федерации не исключают, что дата начала ЕГЭ может быть согласована на середину июля — начало августа, передает "Интерфакс". Также он добавил: начало учебного года в университетах может начаться в октябре из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщал, что первые испытания на итоговую проверку знаний запланированы на 8 июня. Однако глава ведомства не исключил, что перенос даты возможен на фоне существующей эпидемиологической ситуации. Актуальную информацию о пандемии следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #перенос #егэ

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