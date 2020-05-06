Власти России могут принять решение о переносе единого государственного экзамена на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.

Представители Правительства Российской Федерации не исключают, что дата начала ЕГЭ может быть согласована на середину июля — начало августа, передает "Интерфакс". Также он добавил: начало учебного года в университетах может начаться в октябре из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщал, что первые испытания на итоговую проверку знаний запланированы на 8 июня. Однако глава ведомства не исключил, что перенос даты возможен на фоне существующей эпидемиологической ситуации. Актуальную информацию о пандемии следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.