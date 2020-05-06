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9:11   6 Мая 2020
Общество

"Ъ": масочный режим могут внедрить во всех регионах РФ

"Ъ": масочный режим могут внедрить во всех регионах РФ

Всех россиян могут обязать носить маски, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Совещание состоялось 5 мая, его провел руководитель рабочей группы мэр российской столицы Сергей Собянин. Масочный режим уже действует в ряде регионов страны. Среди них Тульская, Тюменская и Нижегородская области. Сейчас рассматривается вопрос введения масочного режим по всей стране, пишет издание "Коммерсант".

Решение обязать россиян носить маски поддерживают в Роспотребнадзоре. Его руководитель Анна Попова убеждена, что в сложившейся ситуации это правильный выбор. Сегодня у российского лидера Владимира Путина запланировано совещание, где будет рассмотрен вопрос о поэтапной отмене ограничений.

Российские власти призывают граждан соблюдать самоизоляцию во время майских праздников и не выходить из дома без острой необходимости. По данным оперативного штаба на 5 мая, на территории Российской Федерации выявлено 155 370 случаев коронавирусной инфекции. А 19 865 человек избавились от COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#россия #маски #коронавирус

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