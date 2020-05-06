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9:10   6 Мая 2020
Общество

Росстат представил статистику смертности от заболеваний органов дыхания в России

Росстат представил статистику смертности от заболеваний органов дыхания в России

Статистику смертности от легочных заболеваний в Российской Федерации на 2020 год подсчитали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Количество смертей от заболеваний органов дыхания в период с января по март 2020 года, в сравнении с аналогичным отрезком времени 2019 года снизилось, передают РИА Новости.

В этом году на 100 000 жителей РФ зафиксировано умерших 42,6, тогда как ранее этот показатель равнялся 47,6. Всего умерло от легочных заболеваний в России 460 000 человек. Это на 4,8% меньше, чем в прошлом году.

Доля умерших от данного типа заболеваний составила 3,4% от общего числа погибших. Забайкальский край стал регионом с наибольшим количеством скончавшихся от заболеваний органов дыхания. В Ингушетии данный показатель является самым меньшим. 

Федеральной службой государственной статистики зафиксировано уменьшение смертности в Российской Федерации от болезней системы кровообращения. Погибших от заболеваний органов пищеварения или нервной системы в 2020 году стало больше.

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Автор: Руслан Неглинный
#статистика #росстат

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