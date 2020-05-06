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8:57   6 Мая 2020
Общество

Россиянам помогут купить автомобиль и оплатить ипотеку во время пандемии

Россиянам помогут купить автомобиль и оплатить ипотеку во время пандемии

Власти регионов России активно принимают меры, чтобы поддержать семьи, попавшие в трудную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Дополнительные меры поддержки многодетных семей действуют на Смоленщине действуют. Семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми, смогут за счет средств областного маткапитала приобрести легковой автомобиль или отечественный автобус. В Еврейской автономной области родители, воспитывающие девять и более детей, получат единовременную денежную выплату в размере миллиона рублей из регионального бюджета.

Многодетные семьи Самарской области смогут сами подбирать себе бесплатные земельные участки под индивидуальное жилище по всему региону. Безработные жители Калининградской области получат из регионального бюджета 50 тысяч рублей на открытие своего дела. Новая мера будет действовать в мае и июне.

В Калужской области поддержали специалистов в области физкультуры и спорта, работающих в государственных или муниципальных учреждениях. Теперь они смогут претендовать на возмещение части уплаченной процентной ставки по ипотеке.

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Автор: Илья Романович
#россия #ипотека #автомобиль #работа #пандемия

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