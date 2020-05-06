Глава Минюста Латвии заявил о финансовом "донорстве" республикой СССР

Латвийская советская социалистическая республика (ССР) являлась финансовым "донором" для СССР. Такое заявление озвучил глава Минюста Латвии Янис Борданс, передает местное издание "Sputnik".

Представитель ведомства отметил, что по результатам его подсчетов ЛатССР отдавала Советскому Союзу 48% от общего бюджета страны, тогда как другие страны передавали от 30% до 48%. Согласно информации издания, за текущий год в комиссию по оценке убытков от "оккупации СССР" поступили почти 36 тысяч евро. Такая же сумма выплаты была и в прошлом году.

"Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР", — цитирует СМИ слова министра.

Эксперты латвийской комиссии также намерены провести подсчеты актов финансового "донорства" за период с 1946 по 1960 годы. Кроме того, планируется объединить документы о ликвидации обеспеченного крестьянсва в стране.