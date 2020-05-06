Администрация Трампа хочет осваивать ресурсы Луны без участия России

Соединенные Штаты планируют добычу ископаемых на Луне с привлечением ряда стран. Проект соответствующего международного договора готовит администрация американского президента Дональда Трампа. Участие России на первых порах документ не предполагает.

Соглашение получит название Artemis Accords. Оно предполагает формирование "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне. Осваивающим ресурсы спутника Земли компаниям дадут право становиться их собственниками. Информацией об этом поделилось агентство Reuters.

Обсуждать международный договор администрация Трампа намерена с такими странами и организациями, как Евросоюз, ОАЭ, Япония и Канада. Россию пока не зовут из-за того, что Пентагон озабочен якобы угрожающими маневрами российских спутников.