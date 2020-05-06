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8:18   6 Мая 2020
Политика

Администрация Трампа хочет осваивать ресурсы Луны без участия России

Администрация Трампа хочет осваивать ресурсы Луны без участия России

Соединенные Штаты планируют добычу ископаемых на Луне с привлечением ряда стран. Проект соответствующего международного договора готовит администрация американского президента Дональда Трампа. Участие России на первых порах документ не предполагает.

Соглашение получит название Artemis Accords. Оно предполагает формирование "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне. Осваивающим ресурсы спутника Земли компаниям дадут право становиться их собственниками. Информацией об этом поделилось агентство Reuters.

Обсуждать международный договор администрация Трампа намерена с такими странами и организациями, как Евросоюз, ОАЭ, Япония и Канада. Россию пока не зовут из-за того, что Пентагон озабочен якобы угрожающими маневрами российских спутников.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #трамп #луна

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