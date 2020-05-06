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7:54   6 Мая 2020
Общество

Медики из России и Италии вылечили 75 пациентов с коронавирусом в Бергамо

Медики из России и Италии вылечили 75 пациентов с коронавирусом в Бергамо

Российские военные медики вместе с итальянскими коллегами вылечили 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Все они проходили лечение в полевом госпитале, развернутом в Бергамо.

Всего с момента начала работы госпиталя туда поступили 112 человек. Из них уже больше половины были выписаны из больницы. Министерство обороны России напомнило, что за состоянием здоровья российских специалистов ведется строгий контроль посредством двух портативных лабораторий.

В настоящее время российские специалисты продолжают оказывать помощь своим коллегам в итальянском Бергамо. Военные из РФ также провели дезинфекцию в больницах и госпиталях в 90 населенных пунктах Ломбардии. Дезинфекционные работы были осуществлены в 114 домах, а также были обработаны около 1,5 млн квадратных метров внутри сооружений и дорог, передает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#италия #минобороны рф #бергамо #коронавирус

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