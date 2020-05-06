МИД Украины озвучил три тактические задачи по "возвращению" Крыма

Киев разработал стратегические и тактические задачи для "возвращения" Крыма на территорию Украины. Об этом рассказал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба

Кулеба побеседовал на тему присоединения полуострова с представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем. Глава украинского ведомства считает, что для возвращения полуострова в состав Украины необходимо акцентировать внимание на том, как "обеспечивается эффективность санкционного режима в отношении Крыма".

Кроме того, Кулеба отметил важность поиска дополнительных международных инструментов давления на Россию. Ранее бывшие послы США на Украине выступали с предложением к западным странам воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы оказать давление на Россию.