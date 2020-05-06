Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

Добровольцы из 27 стран примут участие в памятной акции, приуроченной юбилею победы в Великой Отечественной войне. Участники исполнят песню "День Победы" в дистанционном режиме, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Как утверждает глава организации, спеть знаменитую композицию Давида Тухманова изъявили желание жители порядка 27 стран, в частности Великобритании, Германии, ЮАР и других, пишет URA.RU.

"Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения "Волонтеры Победы" из 27 стран", — заявила Амельченкова.

Инициативу также поддержали народный артист Лев Лещенко и юморист Михаил Галустян. Звезды российского шоу-бизнеса призвали соотечественников стать частью "самого большого в мире интернационального хора". Начиная с 8 мая на сайте pobeda-2020.ru появится возможность стать участником акции, для этого пользователям потребуется исполнить песню на видео и выложить ролик в сеть, проинформировали в пресс-службе "Единой России".