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Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

 Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ
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6:50   6 Мая 2020
Общество

Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

Добровольцы из 27 стран примут участие в памятной акции, приуроченной юбилею победы в Великой Отечественной войне. Участники исполнят песню "День Победы" в дистанционном режиме, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Как утверждает глава организации, спеть знаменитую композицию Давида Тухманова изъявили желание жители порядка 27 стран, в частности Великобритании, Германии, ЮАР и других, пишет URA.RU

"Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения "Волонтеры Победы" из 27 стран", — заявила Амельченкова. 

Инициативу также поддержали народный артист Лев Лещенко и юморист Михаил Галустян. Звезды российского шоу-бизнеса призвали соотечественников стать частью "самого большого в мире интернационального хора". Начиная с 8 мая на сайте pobeda-2020.ru появится возможность стать участником акции, для этого пользователям потребуется исполнить песню на видео и выложить ролик в сеть, проинформировали в пресс-службе "Единой России". 

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Автор: Кристина Мокроусова
#день победы #лещенко

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