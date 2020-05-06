Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

 Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ
Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

 Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти

Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

Добровольцы 27 стран подтвердили участие в акции по случаю юбилея победы в ВОВ

 Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ
Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

 Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти

Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
6:15   6 Мая 2020
Общество

Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

Подвиг и мужество героев Великой Отечественной войны навсегда останутся важнейшим достоянием России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что память о героях Великой Отечественной войны должна быть сохранена любыми путями. Таким образом она прокомментировала необходимость проведения акций "Бессмертный полк", "Дорога памяти" и других.

Спикер с сожалением отметила, что из-за угрозы распространения коронавируса в этом году торжественные и памятные мероприятия по случаю Победы пришлось перенести. При этом Матвиенко добавила, что они обязательно состоятся позднее. Она призвала отметить 9 Мая в кругу семьи, вспомнив своих близких, которые рисковали жизнями ради нашего благополучия, передает РИА Новости.

"Перебрать старые письма и фотографии, записать — пока не поздно — воспоминания членов семьи, родных и близких, истории, передающиеся из уст в уста, из поколения в поколение", — заявила Валентина Матвиенко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#матвиенко #вов #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...