Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

Подвиг и мужество героев Великой Отечественной войны навсегда останутся важнейшим достоянием России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что память о героях Великой Отечественной войны должна быть сохранена любыми путями. Таким образом она прокомментировала необходимость проведения акций "Бессмертный полк", "Дорога памяти" и других.

Спикер с сожалением отметила, что из-за угрозы распространения коронавируса в этом году торжественные и памятные мероприятия по случаю Победы пришлось перенести. При этом Матвиенко добавила, что они обязательно состоятся позднее. Она призвала отметить 9 Мая в кругу семьи, вспомнив своих близких, которые рисковали жизнями ради нашего благополучия, передает РИА Новости.