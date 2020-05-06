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 Матвиенко призвала россиян не забывать о подвигах героев ВОВ

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5:36   6 Мая 2020
Общество

Представитель ООН заявил о сокращении смертности на дорогах из-за пандемии

Представитель ООН заявил о сокращении смертности на дорогах из-за пандемии

Уровень смертности на дорогах значительно сократился после введения ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Общее количество жертв в ряде стран сократилось на 50-60%.

Соответствущие сведения обнародовал специальный посланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт в интервью РИА Новости. Предписания правительств Франции, Швеции, Норвегии и Испании о необходимости соблюдать режим самоизоляции в период распространения инфекции уменьшило динамику передвижения как пешеходов, так и автомобилей. Тогда как в некоторых уголках мира наблюдается схожая тенденция, стремящаяся к значительному снижению трагедий при ДТП. 

"Я хотел бы призвать правительства укрепить свои транспортные системы, чтобы сохранить цифры на нынешнем уровне, даже когда они ослабят карантинные меры", — заявил Тодт. 

Представитель ООН также отметил важность полученных результатов. По его словам, это позволяет ослабить давление на медицинские учреждения и на бюджеты стран, что поспособствует локализации пандемии в более короткие сроки. 

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Автор: Илья Романович
#оон

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