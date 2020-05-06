Представитель ООН заявил о сокращении смертности на дорогах из-за пандемии

Уровень смертности на дорогах значительно сократился после введения ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Общее количество жертв в ряде стран сократилось на 50-60%.

Соответствущие сведения обнародовал специальный посланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт в интервью РИА Новости. Предписания правительств Франции, Швеции, Норвегии и Испании о необходимости соблюдать режим самоизоляции в период распространения инфекции уменьшило динамику передвижения как пешеходов, так и автомобилей. Тогда как в некоторых уголках мира наблюдается схожая тенденция, стремящаяся к значительному снижению трагедий при ДТП.

"Я хотел бы призвать правительства укрепить свои транспортные системы, чтобы сохранить цифры на нынешнем уровне, даже когда они ослабят карантинные меры", — заявил Тодт.

Представитель ООН также отметил важность полученных результатов. По его словам, это позволяет ослабить давление на медицинские учреждения и на бюджеты стран, что поспособствует локализации пандемии в более короткие сроки.