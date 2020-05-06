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5:08   6 Мая 2020
Общество

Власти Украины просят разъяснить формулировку "достойные условия жизни" в Конституции

Власти Украины просят разъяснить формулировку "достойные условия жизни" в Конституции

Официальное прошение с просьбой разъяснить формулировку, прописанную в преамбуле действующей Конституции Украины, подали парламентарии фракции "Слуга народа" в Конституционный суд страны.

Информацию об этом передает пресс-служба суда. Как утверждают депутаты Рады, запрос предполагает ответ на вопрос о том, какие жизненные условия можно назвать достойными. Это требуется для разработки единого правильного подхода в контексте законодательного разрешения конфликтов внутри общественных отношений, передает "Новостной фронт". 

"Просим осуществить официальное толкование положения преамбулы Конституции о "достойных условиях жизни"", — сообщили в ведомстве. 

Авторами инициативы стали свыше 140 парламентариев, в частности, председатель парламента по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Действующая Конституция Украины была утверждена в 1996 году, в преамбуле документа написано, что он был создан на основе мнения об обязательном обеспечении соответствующих условий для своих граждан. 

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #конституция

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