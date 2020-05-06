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4:32   6 Мая 2020
Общество

Юрист рассказал об изменениях в жизни дачников в новом сезоне

Юрист рассказал об изменениях в жизни дачников в новом сезоне

Изменения в правилах оформления земельных участков, использовании скважин и другие нововведения ждут дачников в новом сезоне. Подробнее об этом рассказали адвокат Наталья Тарасова и юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

Первое изменение коснется оформления дачного участка. Если садовод пользуется участком, то до конца года он имеет возможность оформить его без торгов и дополнительных затрат. Однако для этого должны быть определенные условия, передает Life.ru.

Кроме того, нововведения коснутся использования скважин. С начала года садовые и огородные товарищества обязаны иметь лицензию на пользование ими. Если правило не соблюдается, то грозит штраф в размере до одного миллиона рублей. Если у дачника есть индивидуальный колодец, то лицензия не понадобится.

С начала года были снижены налоги на получение в дар и наследство земельного участка. Также были уменьшены налоги на продажу земли, полученную в дар или по наследству. 

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Автор: Юлия Яковлева
#законы #налоги #дача

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