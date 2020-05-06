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3:31   6 Мая 2020
Общество

Компания Facebook удалила "связанные с Россией" страницы

Компания Facebook удалила "связанные с Россией" страницы

Компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и приложения Instagram сеть аккаунтов из Российской Федерации, так как обвинил их пользователей в "скоординированном неаутентичном поведении". Об этом заявили представители компании.

Удаленная сеть из России состояла из 46 страниц, 91 аккаунта, двух групп и одного аккаунта в Instagram. Информация в этой сети оставлялась на русском, немецком, английском, французском, испанском, венгерском, грузинском, сербском, индонезийском языках и на фарси, передает ФАН.

Расследование компании связало активность сети с лицами в Донбассе, в России, на Украине и с двумя медиаорганизациями в Крыму, а именно SouthFront и NewsFront, заявили в корпорации Facebook. Однако компанией не было приведено разъяснений и подтверждений, как именно страницы, которые были заблокированы, нарушали правила социальной сети.

В апреле были удалены семь сетей, которые якобы были связаны с Ираном, Грузией, США, Мьянмой и Мавританией. Недавно стало известно, что за блокировками страниц NewsFront стоят неправительственные организации Грузии и фонд Джорджа Сороса "Открытое общество".

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Автор: Кристина Мокроусова
#facebook #instagram #сеть

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