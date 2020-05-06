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2:50   6 Мая 2020
Политика

Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

Британская сторона консультируется по вопросам коронавируса со странами G20, включая Россию. Соответствующее заявление сделали в британском Министерстве иностранных дел.

Пресс-секретарь ведомства пояснил, что пандемия коронавируса объединила страны перед общим врагом. Он добавил, что государства должны черпать опыт друг у друга, чтобы не повторять чужих ошибок в борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

Согласно информации ресурса Worldometer, на территории Великобритании было выявлено 194 990 случаев коронавируса. Из них 4406 случаев приходятся на прошедшие сутки. Погибло 29 427 пациентов с COVID-19.

В России до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. В это время граждане должны соблюдать режим самоизоляции и другие ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #великобритания #коронавирус

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