Великобритания сотрудничает с Россией по вопросу борьбы с коронавирусом

Британская сторона консультируется по вопросам коронавируса со странами G20, включая Россию. Соответствующее заявление сделали в британском Министерстве иностранных дел.

Пресс-секретарь ведомства пояснил, что пандемия коронавируса объединила страны перед общим врагом. Он добавил, что государства должны черпать опыт друг у друга, чтобы не повторять чужих ошибок в борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.

Согласно информации ресурса Worldometer, на территории Великобритании было выявлено 194 990 случаев коронавируса. Из них 4406 случаев приходятся на прошедшие сутки. Погибло 29 427 пациентов с COVID-19.

В России до 11 мая включительно действует режим самоизоляции. В это время граждане должны соблюдать режим самоизоляции и другие ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса.