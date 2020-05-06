Силуанов озвучил прогноз Минфина РФ о стоимости нефти

Цена на нефть в 2020 году будет в среднем примерно 30 долларов за баррель. Об этом заявил Антон Силуанов, сославшись на соответствующий прогноз Минфина РФ.

Министр заявил, что до конца этого года стоимость барреля нефти будет держаться у отметки в 30 долларов. В следующем году, согласно прогнозу ведомства, цены должны вырасти. Информацией об этом глава Минфина РФ поделился в интервью "Ведомостям".

Силуанов отметил, что Россия проживет и при стоимости барреля в 10 долларов. Для этого были созданы необходимые финансовые буферы.

Глава Минфина РФ также рассказал, сколько средств выделяется из российского бюджета на санитарно-эпидемиологические меры и поддержку здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом. Речь идет, по его словам, о 200 млрд рублей.