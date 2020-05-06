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1:21   6 Мая 2020
Общество

Волонтеры Архангельской области получили маски и антисептики от Федерации бокса РФ

Волонтеры Архангельской области получили маски и антисептики от Федерации бокса РФ

Волонтеры смогут обеспечить пожилых жителей Архангельской области средствами индивидуальной защиты. Соответствующую помощь им оказала Федерация бокса РФ.

О помощи волонтерам рассказал президент региональной общественной организации "Федерация бокса Архангельской области", руководитель регсовета сторонников партии "Единая Россия" Александр Дятлов. Федерация бокса РФ, по его словам, передала волонтерам 200 литров антисептика и 1000 масок. Эти средства защиты, необходимые во время эпидемии коронавируса, сотрудники волонтерского центра доставят нуждающимся жителям области.

Дятлов, как отмечает Федеральное агентство новостей, сообщил, что в региональное отделение поступают обращения от жителей Котласа и Архангельска. Адреса нуждающихся переданы волонтерам. Они обеспечат людей масками и антисептиками, полученными от Федерации бокса РФ.

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Автор: Илья Романович
#архангельская область #маски #волонтеры #федерация бокса

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