Волонтеры Архангельской области получили маски и антисептики от Федерации бокса РФ

Волонтеры смогут обеспечить пожилых жителей Архангельской области средствами индивидуальной защиты. Соответствующую помощь им оказала Федерация бокса РФ.

О помощи волонтерам рассказал президент региональной общественной организации "Федерация бокса Архангельской области", руководитель регсовета сторонников партии "Единая Россия" Александр Дятлов. Федерация бокса РФ, по его словам, передала волонтерам 200 литров антисептика и 1000 масок. Эти средства защиты, необходимые во время эпидемии коронавируса, сотрудники волонтерского центра доставят нуждающимся жителям области.

Дятлов, как отмечает Федеральное агентство новостей, сообщил, что в региональное отделение поступают обращения от жителей Котласа и Архангельска. Адреса нуждающихся переданы волонтерам. Они обеспечат людей масками и антисептиками, полученными от Федерации бокса РФ.