Трамп пообещал в скором времени рассказать о происхождении коронавируса

Соединенные Штаты скоро сообщат определенную информацию об источниках происхождения нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп в ходе своего выступления отметил, что Белый дом будет отчитываться по этому вопросу на протяжении определенного количества времени. Какие-либо уточнения и конкретную дату он называть не стал, передает газета "Известия".

Американский госсекретарь Майк Помпео ранее заявлял, что в распоряжении Вашингтона есть доказательства лабораторного происхождения нового коронавируса. При этом США настаивают, что вирус был создан в лаборатории китайского Уханя, с которого началась вспышка заболевания.

Однако американские ученые опровергли версию властей США. Они считают, что вирус имеет животное происхождение и не связан с лабораториями.