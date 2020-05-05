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23:48   5 Мая 2020
Политика

Земан осудил "непримечательных" политиков за снос памятника Коневу

Земан осудил "непримечательных" политиков за снос памятника Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге снесли "ничем не примечательные" муниципальные политики. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Чешский президент считает снос памятника глупостью. Он отметил, что муниципальные политики Праги не придумали ничего более умного, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Информацией об этом Земан поделился во время выступления по чешскому радио.

Глава Чехии также признался, что не верит публикациям в СМИ о визите в страну российского дипломата, который якобы собирался отравить политиков, виновных в сносе памятника. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что никто в здравом уме не воспримет всерьез информацию об "отравителе".

Земан считает, что Россия через несколько десятков лет станет членом Евросоюза. Он подтвердил свое намерение приехать в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы, дата проведения которых пока неизвестна.

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Автор: Руслан Неглинный
#чехия #земан #прага #памятник коневу

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