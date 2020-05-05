ЛНА удалось уничтожить террориста ПНС, причастного к пыткам ливийского летчика

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили о ликвидации опасного террориста, причастного к пыткам ливийского пилота, пишут СМИ.

Глава террористических группировок "Ферас аль-Вахши" и "Хишам аль-Брешни" был уничтожен силами ЛНА, передает ФАН. Уточняется, что Ливийская национальная армия провела вблизи авиабазы Аль-Ватыя, которая не единожды подвергалась атакам боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, превентивный авиаудар, в результате которого опасный террорист был уничтожен.

Ликвидированный главарь боевиков был причастен к пленению и пыткам пилота ЛНА, генерал-майора Амера аль-Джагама, в результате чего террористам удалось выбить из военнослужащего информацию, в дальнейшем использованную в создании вброса о якобы присутствии в Ливии ЧВК "Вагнер". Впоследствии этот бездоказательный фейк пытались раскрутить ПНС Ливии и Турция посредством подконтрольных массмедиа.