Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Новые случаи смерти среди пациентов с COVID-19 зафиксированы в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Еще 50 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в столице Российской Федерации. У пациентов подтвержден диагноз пневмония и положительный тест на коронавирус, по сообщению оперштаба Москвы.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в РФ выявлено 155 370 случаев коронавируса, 19 865 человек выздоровело, 1 451 умер.