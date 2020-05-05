Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США
Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

 Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

 Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США
Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

 Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
22:40   5 Мая 2020
Общество

Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в Москве скончались 50 пациентов с коронавирусом

Новые случаи смерти среди пациентов с COVID-19 зафиксированы в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Еще 50 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в столице Российской Федерации. У пациентов подтвержден диагноз пневмония и положительный тест на коронавирус, по сообщению оперштаба Москвы.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в РФ выявлено 155 370 случаев коронавируса, 19 865 человек выздоровело, 1 451 умер.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#пандемия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...