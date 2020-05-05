Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Белый Дом может свернуть работу целевой группы по коронавирусу в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The New York Times.

Американские власти продолжают работать над проблемой коронавируса. Правительство предпринимает меры по ускорению разработки вакцин и постепенному снятию ограничений на территории Соединенных Штатов.

На данный момент число умерших пациентов с диагностированным коронавирусом в США превысило 70 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявлен у 1 192 119 млн человек.