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Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

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Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

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21:39   5 Мая 2020
Общество

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Белый Дом может свернуть работу целевой группы по коронавирусу в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The New York Times.

Американские власти продолжают работать над проблемой коронавируса. Правительство предпринимает меры по ускорению разработки вакцин и постепенному снятию ограничений на территории Соединенных Штатов.

На данный момент число умерших пациентов с диагностированным коронавирусом в США превысило 70 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявлен у 1 192 119 млн человек.

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Автор: Илья Романович
#сша #белый дом #коронавирус

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