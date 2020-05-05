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Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

 Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

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21:35   5 Мая 2020
Политика

Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обманул одесситов, когда занимал должность губернатора Одесской области. Такого мнения придерживается сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович.

Депутат Рады рассказал, что одесситы были попросту обмануты пустыми обещаниями Саакашвили. Они были уверены, что олигархов посадят в тюрьмы, а простые люди станут хорошо жить. Как отмечается в статье ФАН, Саакашвили недавно был предложен в качестве кандидата на должность вице-премьера.

Экс-президент Грузии не был одобрен на должность в правительстве страны депутатами Верховной рады. Некоторые эксперты предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в Саакашвили, так как тот может помочь договориться об очередных кредитах с МВФ.

Как сообщает RT, Украина обновляет состав контактной группы на переговорах по Донбассу. Соответствующий приказ подписан президентом страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #киев #саакашвили

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