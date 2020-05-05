Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обманул одесситов, когда занимал должность губернатора Одесской области. Такого мнения придерживается сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович.

Депутат Рады рассказал, что одесситы были попросту обмануты пустыми обещаниями Саакашвили. Они были уверены, что олигархов посадят в тюрьмы, а простые люди станут хорошо жить. Как отмечается в статье ФАН, Саакашвили недавно был предложен в качестве кандидата на должность вице-премьера.

Экс-президент Грузии не был одобрен на должность в правительстве страны депутатами Верховной рады. Некоторые эксперты предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в Саакашвили, так как тот может помочь договориться об очередных кредитах с МВФ.

Как сообщает RT, Украина обновляет состав контактной группы на переговорах по Донбассу. Соответствующий приказ подписан президентом страны.