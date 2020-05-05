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 Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"
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21:05   5 Мая 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

Боевики в Ливии похитили зампрезидента Аудиторского Бюро Редху Куркаба, похожего на актера из фильма "Шугалей".

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии схватили чиновника около его дома в Джанзуре. Куркаба возглавляет Генеральный департамент Финансового надзора за государственным сектором в Ливии, и недавно он отказал ПНС Ливии в приобретении госпиталя. Боевики назвали завышенную в четыре раза стоимость и предлагали "распилить" бюджет, поэтому Куркаба и отказал террористам, пишет ФАН.

Также Куркаба собирался проверить "МВД" ПНС Ливии, в том числе и их банковские счета. Вероятно, все это стало причиной его похищения, что является грубым нарушением закона. Аудиторское Бюро публично раскритиковало действия ПНС Ливии и призвало к немедленному и безоговорочному освобождению Редхи Куркаба без каких-либо ограничительных условий.

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Автор: Руслан Неглинный
#боевики #ливия #пнс

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