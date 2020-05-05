Гурьев провел параллель между фильмами "Шугалей" и "Кандагар"

Напоминать о событиях российской истории следует с помощью таких фильмов, как "Шугалей", считает преподаватель истории Евгений Гурьев.

Премьера кинокартины состоялась 1 мая на телеканале НТВ. В основу фильма легла реальная история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В прошлом году они были захвачены боевиками в Ливии и отправлены в частную тюрьму "Митига", где их держат и по сей день без предъявления обвинений. Фильм примечателен тем, что ситуация происходит прямо сейчас.

Такие фильмы должны сниматься, отметил Гурьев в интервью iReactor. С помощью кинематографа можно рассказать об исторических событиях, добавил он. Главное, чтобы картина была интересной, с сильной драматургией, если речь идет о художественном фильме. Важно избегать фактических ошибок, чтобы "посвященные" люди не почувствовали отторжения к работе, добавил преподаватель истории.

Гурьев считает, что картины вроде "Шугалей" имеют большую ценность. Они повествуют о важных вещах, которые необходимо доносить до людей с раннего возраста. Собеседник издания допустил, что такие фильмы стоит показывать школьникам.

"Полностью заменять урок просмотром подобного фильма я бы не стал. Но для лучшего понимания материала, который поможет погрузиться в это, — да", — заключил Гурьев.

Российские социологи прибыли в Ливию по официальному приглашению и имели при себе все разрешительные документы на ведение научной деятельности. Они должны были заниматься социологическими исследования и опросами, но боевики радикальной группировки RADA похитили россиян.