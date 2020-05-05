Mail.ru Group и "Бессмертный полк" создадут нейросеть для помощи в поиске фото времен ВОВ

Российская компания Mail.ru Group и общественное движение "Бессмертный полк" помогут найти родственников неизвестных солдат, сообщили в пресс-службе компании.

Компьютерная программа распознавания лиц Vision начала свою работу. Она сможет найти фото одних и тех же людей, которые были занесены в систему в разное время. В работе архива использованы технологии машинного обучения.

Разработчики внедрили систему специальных алгоритмов, которые улучшают качество снимков. Программа позволяет анализировать фотографии, которые были засвечены или сделаны при недостаточной видимости. Нейросеть сможет найти одних и тех же людей среди большого количества снимков с точностью почти 100%.

Система определяет людей независимо от их положения и внешнего вида. Программа Vision проведет анализ архива военных времен, который был собран активистами "Бессмертного полка". С помощью данного проекта пользователи всего мира смогут отыскать кадры с членами своей семьи, а также пообщаться с владельцами фотокарточек.

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн из-за пандемии COVID-19. Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова объявила время начала трансляции акции, к которой могут присоединиться все желающие и представители СМИ при наличии аккредитации.