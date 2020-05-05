Чехия хочет исправить отношения с Россией после сноса памятника Коневу

МИД Чехии направил в Россию ноту с предложением урегулировать споры во взаимоотношениях после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Чешская сторона предлагает обсудить дружеские отношения и сотрудничество между Чехией и РФ. Уточняется, что это первое формальное предложение подобного плана. Россия пока говорила о такой возможности только в СМИ.

Петржичек уточнил, что между РФ и Чехией есть "множество тем", в которых существуют разногласия, однако политизация этих тем и споры могут принести контрпродуктивный эффект.

Как сообщалось, монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и президента Чехии, был снят с пьедестала. Конев был советским маршалом, который освобождал Чехию от гитлеровцев, и такой жест Россия восприняла как оскорбление.