Оперштаб опубликовал новые данные о пандемии коронавируса в России. Министерство обороны РФ сообщило о выявлении COVID-19 среди 1475 российских военнослужащих.

Министерство обороны России сообщило о выявлении COVID-19 у 1475 российских военнослужащих, среди которых 1186 случаев у курсантов. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией поделился новыми и уникальным данными в Сети.

Желающие могут узнать самую важную и актуальную информацию на сайте стопкоронавирус.рф. Правительство РФ напоминает о необходимости соблюдать гигиену и дистанцию в 1,5 метра. Власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и носить защитную маску.