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Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

Источники сообщили о скором прекращении работы целевой группы по коронавирусу в США

 Гурьев провел параллель между фильмами "Шугалей" и "Кандагар"

Гурьев провел параллель между фильмами "Шугалей" и "Кандагар"
Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

Депутат Рады опасается возвращения Саакашвили в украинскую политику

 Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"

Боевики ПНС Ливии похищают людей, которые похожи на героев фильма "Шугалей"
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
20:24   5 Мая 2020
Общество

Минобороны РФ сообщило о выявлении COVID-19 у 1475 российских военных

Минобороны РФ сообщило о выявлении COVID-19 у 1475 российских военных

Оперштаб опубликовал новые данные о пандемии коронавируса в России. Министерство обороны РФ сообщило о выявлении COVID-19 среди 1475 российских военнослужащих.

Министерство обороны России сообщило о выявлении COVID-19 у 1475 российских военнослужащих, среди которых 1186 случаев у курсантов. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией поделился новыми и уникальным данными в Сети.

Желающие могут узнать самую важную и актуальную информацию на сайте стопкоронавирус.рф. Правительство РФ напоминает о необходимости соблюдать гигиену и дистанцию в 1,5 метра. Власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции и носить защитную маску.

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Автор: Юлия Яковлева
#минобороны #курсанты #пандемия #коронавирус

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