ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

Появилось видео с места нападения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на Тархуну, в которой они понесли внушительные потери.

Ливийская национальная армия (ЛНА) смогла предотвратить атаку террористов ПНС, пишет Федеральное агентство новостей.

Warning ⚠️ violent content #GNA forces after the liberation of the occupied Territories in Tarhuna district today #Libya #LNA pic.twitter.com/GhtNWRr3HV