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ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

 ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей

ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей
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20:17   5 Мая 2020
Политика

ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

Появилось видео с места нападения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на Тархуну, в которой они понесли внушительные потери.

Ливийская национальная армия (ЛНА) смогла предотвратить атаку террористов ПНС, пишет Федеральное агентство новостей.

Несмотря на режим прекращения огня на территории Ливии, ПНС не оставляет попыток воспользоваться положением для регулярных атак ЛНА и мирных жителей при поддержке турецких вооруженных формирований.

Боевики ПНС ранее при помощи турецких беспилотников совершили нападение на гражданские грузовые перевозки. Атакам подверглись бензовозы и грузовики с продовольствием.

Глава ЛНА Халифа Хафтар ранее заявил, что руководство Ливией переходит к правительственным войскам, а ПНС признается нелегитимной властью.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #хафтар #лна #пнс

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