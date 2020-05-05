ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

Появилось видео с места нападения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на Тархуну, в которой они понесли внушительные потери.

Ливийская национальная армия (ЛНА) смогла предотвратить атаку террористов ПНС, пишет Федеральное агентство новостей.

Warning ⚠️ violent content #GNA forces after the liberation of the occupied Territories in Tarhuna district today #Libya #LNA pic.twitter.com/GhtNWRr3HV — M.LNA (@LNA2019M) May 5, 2020

Несмотря на режим прекращения огня на территории Ливии, ПНС не оставляет попыток воспользоваться положением для регулярных атак ЛНА и мирных жителей при поддержке турецких вооруженных формирований.

Боевики ПНС ранее при помощи турецких беспилотников совершили нападение на гражданские грузовые перевозки. Атакам подверглись бензовозы и грузовики с продовольствием.

Глава ЛНА Халифа Хафтар ранее заявил, что руководство Ливией переходит к правительственным войскам, а ПНС признается нелегитимной властью.