ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну
Появилось видео с места нападения боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на Тархуну, в которой они понесли внушительные потери.
Ливийская национальная армия (ЛНА) смогла предотвратить атаку террористов ПНС, пишет Федеральное агентство новостей.
Warning ⚠️ violent content #GNA forces after the liberation of the occupied Territories in Tarhuna district today #Libya #LNA pic.twitter.com/GhtNWRr3HV— M.LNA (@LNA2019M) May 5, 2020
Несмотря на режим прекращения огня на территории Ливии, ПНС не оставляет попыток воспользоваться положением для регулярных атак ЛНА и мирных жителей при поддержке турецких вооруженных формирований.
Боевики ПНС ранее при помощи турецких беспилотников совершили нападение на гражданские грузовые перевозки. Атакам подверглись бензовозы и грузовики с продовольствием.
Глава ЛНА Халифа Хафтар ранее заявил, что руководство Ливией переходит к правительственным войскам, а ПНС признается нелегитимной властью.