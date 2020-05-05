ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при помощи турецких беспилотников атаковали грузовик с курицей, следовавший по территории Ливийской национальной армии (ЛНА) в Тархуну.

В ПНС Ливии объяснили, что тем самым боевики пытались ликвидировать военный объект ЛНА, несмотря на отсутствие угрозы со стороны грузовика, пишет Федеральное агентство новостей.

За последние 24 часа это уже второе нападение со стороны ПНС Ливии на гражданские грузовые перевозки. В прошлый раз атаке подверглись бензовозы, доставляющие топливо мирным жителям.

Фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар ранее сообщил, что Ливия переходит под контроль правительственной армии.