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ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

 ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей

ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей
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19:22   5 Мая 2020
Политика

Министр обороны Сербии высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19

Министр обороны Сербии высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19

Власти Сербии очень благодарны специалистам из России, которые помогли стране в борьбе с коронавирусом, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

По его словам, российские военные специалисты боролись с COVID-19 там, где обстановка складывалась тяжелее всего. Министр подчеркнул, что российская помощь была очень важна, он также выразил благодарность за переданный опыт и пример старательности и терпения.

Распространение коронавируса нового типа в марте признали пандемией. Власти РФ принимают меры по борьбе с COVID-19. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. Россия также старается помочь своим гражданам и оказать посильную помощь странам, где обстановка с коронавирусом складывается наиболее тяжело.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сербия #коронавирус

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