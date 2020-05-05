Министр обороны Сербии высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19

Власти Сербии очень благодарны специалистам из России, которые помогли стране в борьбе с коронавирусом, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

По его словам, российские военные специалисты боролись с COVID-19 там, где обстановка складывалась тяжелее всего. Министр подчеркнул, что российская помощь была очень важна, он также выразил благодарность за переданный опыт и пример старательности и терпения.

Распространение коронавируса нового типа в марте признали пандемией. Власти РФ принимают меры по борьбе с COVID-19. Во многих регионах страны действует режим самоизоляции. Россия также старается помочь своим гражданам и оказать посильную помощь странам, где обстановка с коронавирусом складывается наиболее тяжело.