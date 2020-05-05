Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лукашенко попросил Путина передать Мишустину пожелания скорейшего выздоровления

Лукашенко попросил Путина передать Мишустину пожелания скорейшего выздоровления

 Ордер на арест хакера Бадина выдали в Германии

Ордер на арест хакера Бадина выдали в Германии
ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

 ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей

ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
Лукашенко попросил Путина передать Мишустину пожелания скорейшего выздоровления

Лукашенко попросил Путина передать Мишустину пожелания скорейшего выздоровления

 Ордер на арест хакера Бадина выдали в Германии

Ордер на арест хакера Бадина выдали в Германии
ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

ЛНА разгромила бандформирования ПНС при попытке атаковать Тархуну

 ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей

ПНС сорвало поставку продовольствия в Тархуну, уничтожив грузовик с курицей
Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

Показ в США фильма «Украинский обман» разоблачил членов администрации Обамы

 Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны

Рогов: нагнетая напряженность с Китаем, США увеличивают риск ядерной войны
19:16   5 Мая 2020
Политика

Власти Сирии смогут восстановить дорожную инфраструктуру при поддержке специалистов РФ

Власти Сирии смогут восстановить дорожную инфраструктуру при поддержке специалистов РФ

Сирийское руководство во главе с президентом Башаром Асадом сумеет восстановить былое величие дорожной инфраструктуры с помощью российских специалистов и имеющихся ресурсов. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации в Сирии нельзя начинать глобальное строительство дорог. Однако ведется масштабное восстановление дорожной инфраструктуры в северных регионах, которые недавно освободили от террористов.

Матвийчук отметил, что немаловажную роль в восстановлении инфраструктуры Сирии играют российские специалисты, которые осуществляют разведку минных полей террористов. В целом можно сказать, что сирийцы неплохо справляются с реконструкцией разрушенных объектов инфраструктуры, поскольку правительство уделяет большее внимание этому вопросу. Подробнее — в материале РИА ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сирия #идлиб #башар асад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...