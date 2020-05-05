Власти Сирии смогут восстановить дорожную инфраструктуру при поддержке специалистов РФ

Сирийское руководство во главе с президентом Башаром Асадом сумеет восстановить былое величие дорожной инфраструктуры с помощью российских специалистов и имеющихся ресурсов. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации в Сирии нельзя начинать глобальное строительство дорог. Однако ведется масштабное восстановление дорожной инфраструктуры в северных регионах, которые недавно освободили от террористов.

Матвийчук отметил, что немаловажную роль в восстановлении инфраструктуры Сирии играют российские специалисты, которые осуществляют разведку минных полей террористов. В целом можно сказать, что сирийцы неплохо справляются с реконструкцией разрушенных объектов инфраструктуры, поскольку правительство уделяет большее внимание этому вопросу. Подробнее — в материале РИА ФАН.