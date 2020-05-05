Лукашенко попросил Путина передать Мишустину пожелания скорейшего выздоровления

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, разговаривая по телефону с президентом России Владимиром Путиным, попросил передать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину пожелания поскорее выздороветь.

Михаил Мишустин находится на лечении в государственной клинике, его тест на анализ коронавируса показал положительный результат. Пресс-секретарь премьера Борис Беляков сегодня сообщил, что Мишустин в целом себя чувствует хорошо, его лечение проходит по плану.

Врачи используют во время терапии лекарства, которые рекомендует Минздрав РФ для пациентов с COVID-19. Коронавирусная инфекция не мешает премьер-министру решать с коллегами по телефону все необходимые вопросы.