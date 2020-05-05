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Пригожин: The New York Times штампует фейки с наилучшим соотношением "цена – качество"

Пригожин: The New York Times штампует фейки с наилучшим соотношением "цена – качество"

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18:31   5 Мая 2020
Политика

Пригожин: The New York Times штампует фейки с наилучшим соотношением "цена – качество"

Пригожин: The New York Times штампует фейки с наилучшим соотношением "цена – качество"

Пулитцеровская премия присуждается за создание лучших фейков с соотношением цена-качество. Таким образом бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал присуждение этой премии газете The New York Times, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

За освещение международных событий Пулитцеровская премия в текущем году была присуждена американскому изданию The New York Times за "расследования" о России, в которых упоминали Евгения Пригожина. В сообщении организации сказано, что газета получает награду за "набор захватывающих историй".

Отвечая на просьбу редакции издания "Страна советов on-line" прокомментировать награждение NYT, петербургский предприниматель напомнил, что основатель Пулитцеровской премии, Джозеф Пулитцер, был создателем желтой прессы.

"Потягаться с "Нью-Йорк Таймс" мало кто может, разве что BBC, хотя на моей памяти есть издания и более яркие. Например, в советское время были журналы "Мурзилка" и "Крокодил", — приводит пресс-служба его слова.

В качестве поздравления Пригожин направил в редакцию The New York Times "небольшой подарок, который поможет скрасить тяготы пандемии".

Посольство РФ в США ранее назвало серию материалов американского издания The New York Times, которое было удостоено Пулитцеровской премии, "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений".

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Автор: Яна Либерман
#пригожин #new york times #пулитцеровская премия

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