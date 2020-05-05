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18:28   5 Мая 2020
Экономика

Россияне стали больше тратить на самоизоляции

Россияне стали больше тратить на самоизоляции

Расходы российских потребителей в период с 27 апреля по 3 мая увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, следует из исследования лаборатории Сбербанк по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

Аналитики отмечают, что россияне последовательно наращивают объемы расходов в отдельных сегментах. При этом падение товарных категорий в период с 27 по 3 мая, без учета продуктов питания, составило 9,3% в годовом выражении. Для сравнения, в первую неделю апреля этот показатель был 42%, приводит данные исследования ТАСС.

Возвращение потребительского спроса происходит через электронные каналы, уточнили в Сбербанке. Например, в категории "Образование" 97,2% платежей происходит онлайн.

Также рост числа онлайн-платежей отмечен в таких категориях, как "Бытовая техника и электроника" (+26,2% по сравнению с годом ранее) и "Универсальные магазины" (+71,2%).

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Автор: Василий Пименов
#россия #торговля #онлайн-торговля

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