Россияне стали больше тратить на самоизоляции

Расходы российских потребителей в период с 27 апреля по 3 мая увеличились на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей, следует из исследования лаборатории Сбербанк по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

Аналитики отмечают, что россияне последовательно наращивают объемы расходов в отдельных сегментах. При этом падение товарных категорий в период с 27 по 3 мая, без учета продуктов питания, составило 9,3% в годовом выражении. Для сравнения, в первую неделю апреля этот показатель был 42%, приводит данные исследования ТАСС.

Возвращение потребительского спроса происходит через электронные каналы, уточнили в Сбербанке. Например, в категории "Образование" 97,2% платежей происходит онлайн.

Также рост числа онлайн-платежей отмечен в таких категориях, как "Бытовая техника и электроника" (+26,2% по сравнению с годом ранее) и "Универсальные магазины" (+71,2%).